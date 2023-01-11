По словам Бутусова, командование уделяет этому району особое внимание.

Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады, которая защищает Соледар, получили обморожения, одному из бойцов ампутируют десять пальцев на ногах.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook. По его словам, украинские войска делают все возможное, а некоторые части - и невозможное. "Несколько десантников 46-и аэромобильной бригады получили обморожения, одному из бойцов завтра ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку много дней они бьются на морозе, и остаются на позициях до последнего", - отмечает он.

Бутусов пишет, что бригада управляема и мотивирована, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счету количество уничтоженных врагов.

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Он отметил, что командование ВСУ, НГУ, ГПСУ уделяет значительное внимание этому району - с каждым подразделением в этом районе есть связь, что является главным для управления и взаимодействия.

"Не у всех и не все получается хорошо, но о проблемах будем говорить позже. Сейчас важно, что у нас есть значительные силы, и все возможности действовать адекватно обстановке", - отмечает Бутусов.

Бои за Соледар

Как сообщал УНИАН, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за мужество и стойкость при защите Соледара.

Вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Telegram, что украинские бойцы мужественно держат оборону, продолжаются тяжелые бои.

Она отметила, что враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активный штурм. При этом отметила, что подступы к украинским позициям просто усеяны телами погибших оккупантов.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут - Соледар.

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