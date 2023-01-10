По словам Арестовича, восточные окраины Соледара также находятся под контролем российских оккупационных войск.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут – Соледар в Донецкой области.

"Это значит, что они могут обстреливать наши идущие автомобили. Это усложняет поставки города", – подчеркнул Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам советника ОП, восточные окраины Соледара также находятся под контролем российских оккупационных войск. Он подчеркнул, что даже если украинское командование примет решение вывести войска из Соледара, это не повлияет на ход войны.

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Бои за Соледар: что известно

Вечером 9 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области и отступления российские оккупанты начали мощный штурм города.

Глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко сообщил, что российские оккупанты сконцентрировали огромные усилия на штурме Соледара Донецкой области, но город держится благодаря украинским защитникам. Однако от инфраструктуры Соледара почти ничего не осталось.

Днем 10 января спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются нанести максимальный вред российским войскам в боях возле Соледара на Бахмутском направлении.

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