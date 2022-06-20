Россияне атакуют северодонецкую промзоне и окраины города.

Вооруженные Силы Украины больше не контролируют поселок городского типа Метелкино вблизи областного центра Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", - отметил он.

Кроме этого, российские военные усилили артиллерийские и авиационные обстрелы.

"Мощно россияне палят по северодонецкой промзоне и окраинам города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят осуществить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники", - добавил председатель ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику и истребляют Луганщину изо всего возможного оружия. Несмотря на это, продолжается эвакуация мирных жителей.

"Тихая" эвакуация идет из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике", - добавил Гайдай.

Как писал УНИАН, по состоянию на утро 18 июня было известно, что россияне штурмуют Северодонецк с нескольких направлений. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.

"Горячо" в селах-сателлитах областного центра и Тошковке, Золотом, в Сиротино и Метелкино значительные разрушения.

По состоянию на вечер 18 июня стало известно, что российские оккупанты штурмовали поселки возле Северодонецка и имели успех в поселке Метелкино, штурм в направлении Сиротино наши воины отбили.

19 июня стало известно, что наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

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