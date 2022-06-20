Вооруженные Силы Украины больше не контролируют поселок городского типа Метелкино вблизи областного центра Луганщины.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", - отметил он.
Кроме этого, российские военные усилили артиллерийские и авиационные обстрелы.
"Мощно россияне палят по северодонецкой промзоне и окраинам города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят осуществить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники", - добавил председатель ОВА.
По словам Гайдая, оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику и истребляют Луганщину изо всего возможного оружия. Несмотря на это, продолжается эвакуация мирных жителей.
"Тихая" эвакуация идет из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике", - добавил Гайдай.
Как писал УНИАН, по состоянию на утро 18 июня было известно, что россияне штурмуют Северодонецк с нескольких направлений. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.
"Горячо" в селах-сателлитах областного центра и Тошковке, Золотом, в Сиротино и Метелкино значительные разрушения.
По состоянию на вечер 18 июня стало известно, что российские оккупанты штурмовали поселки возле Северодонецка и имели успех в поселке Метелкино, штурм в направлении Сиротино наши воины отбили.
19 июня стало известно, что наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.