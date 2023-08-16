Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил позиции украинских военных и с командирами принял решения для обеспечения надежности украинской обороны.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщает, что российские захватчики бросают заключенных на штурм с целью прорыва обороны Вооруженных сил Украины и повторного захвата Купянска. Об этом речь идет в заявлении Сырского, обнародованном медийной площадкой Сил обороны Military Media Center.

В частности, в связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, Сырский большую часть дня работал в частях, которые держат оборону на подступах к городу.

"Противник штурмовыми отрядами, комплектуемыми преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска", - подчеркнул Сырский.

В этой связи, он добавил, что "по результатам работы с командирами на этом направлении, был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны".

В то же время, по его словам, на Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку, заменяет части, потерявшие боеспособность в результате понесенных потерь и не оставляет планов относительно новых наступательных действий.

"Наша задача - максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", - отметил Сырский.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

"Враг контратакует, осуществляет минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем, в таких сложных условиях наши войска постепенно продвигаются вперед", - отметил Сырский.

Также, с командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, были обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряд других мер, направленных на достижение победы над врагом.

Наступление РФ на Купянском направлении - что сообщалось

Как писал УНИАН, в середине июля Сырский сообщил, что российские оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр тогда отметила, что российские захватчики оживили боевые действия на Купянском направлении, чтобы оттянуть Силы обороны Украины из-под Бахмута, где украинские защитники постепенно продвигаются вперед.

Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

В середине августа аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска усиливают наступление вблизи Купянска, чтобы оттянуть сюда украинские войска, задействованные на более важных в оперативном плане участках фронта.

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