Она назвала эту ситуацию предсказуемой.

Российские захватчики оживили боевые действия на Купянском направлении, чтобы оттянуть силы обороны Украины из-под Бахмута, где украинские защитники постепенно продвигаются вперед.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Telegram. "Как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттянуть наши силы туда", - подчеркнула Маляр.

"Собственно, сейчас то же самое происходит. Россияне запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении. Потому что оно, хоть и постепенное, но ежедневное и почти все господствующие высоты вокруг города мы заняли", - отметила Маляр.

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В этой связи, она считает, что ситуация является предсказуемой. "Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои. Наши штабы работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию. Наши бойцы мужественно преодолевают эти обстоятельства и уничтожают врага", - сообщила Маляр.

Купянское направление: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

Сегодня сначала командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении.

Но позже в Генеральном штабе ВСУ отчитались, что на Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе западнее Дубравы Луганской области.

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