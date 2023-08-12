Российские силы стремятся стянуть дополнительные украинские силы в этот район.

Российские войска усиливают наступление вблизи Купянска (Харьковская область). Их цель – оттянуть сюда украинские войска, задействованные на более важных в оперативном плане участках фронта, предполагают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на протяжении последних дней известные российские "военкоры" заявляли об успехах оккупантов северо-восточнее Купянска. ISW не нашел визуального подтверждения этим заявлениям. В то же время эксперты отмечают, что усиление атак врага здесь фиксируется, и у этого есть конкретная цель.

"Российские войска, возможно, усилили наступательную активность на линии Купянск-Сватово-Кременная, чтобы воспользоваться преимуществами оперативного фокуса Украины в других местах и отвести украинские подразделения от более критических участков фронта. Спикер восточной группировки ВС Украины полковник Сергей Череватый заявил, что в последние дни украинские силы значительно усилили оборону на Купянском направлении, что свидетельствует о том, что российским силам, возможно, удалось стянуть дополнительные украинские силы в этот район", – говорится в отчете ISW.

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Ситуация на Купянском направлении - это надо знать

На протяжении последних недель российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Купянском направлении в Харьковской области, где сконцентрировано их многотысячное войско.

В Минобороны отмечали, что россияне стремятся прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский называл давление на Купянск главной задачей российского войска на этот момент. Он описывает ситуацию здесь как "сложную, но контролируемую". 10-11 августа оккупанты на этом направлении нанесли 502 удара из всех видов артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня.

10 августа украинские власти объявили об обязательной эвакуации гражданских лиц в 53 населенных пунктах вблизи Купянска из-за интенсивных российских обстрелов и авиаударов.

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