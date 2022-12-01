Россияне стремятся заставить украинских защитников покинуть город.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты планируют повторить в Бахмуте Донецкой области тот же сценарий, который был во время боев за Северодонецк.

Как он отметил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube, россияне стремятся заставить украинских защитников покинуть город.

"Россияне хотят выйти на запад от Бахмута и надеются перерезать трассу Константиновка-Бахмут, чтобы окружить город", – отметил Арестович.

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Однако, по его словам, оккупанты не смогут повторить то, что было в Северодонецке, на Бахмутском направлении.

Бои за Бахмут: что известно

ЧВК "Вагнер" сгоняет на Бахмутское направление завербованных зэков в надежде ослабить украинскую оборону. За их спинами стоят кадровые военные РФ. Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, зэки для ЧВК "Вагнер" – "мясо".

Военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец подчеркнул, что вокруг Бахмута Донецкой области продолжается типичная война на истощение. Несмотря на усилия оккупантов, украинские защитники удержат город.

Ранее офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко сообщил, что в последние дни обстрелы Бахмута стали интенсивнее. Он добавил, что все Бахмутское направление – это сегодня "самое горячее направление войны".

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