Россияне заявили об "успехах" и могли захватить населенный пункт в 15 километрах от Бахмута..

Российские оккупанты продвинулись к югу от Бахмута в Донецкой области. Однако их заявления об "успехах" едва ли правдивы, так как окружить город они все равно не смогут.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), геолокационные снимки показывают, что рашисты, вероятно, захватили Озаряновку - село примерно в 15 километрах к юго-западу от Бахмута. А российские СМИ уже заявили о том, что они якобы сумели захватить еще несколько сел рядом с городом.

Так, в РФ сообщают, что они якобы "взяли" Курдюмовку, Клещиевку, Андреевку, Зеленополье, Подгороднее и Спорное. Оккупанты, говоря о своих "успехах", радовались тому, что они "смогут окружить" Бахмут. Однако такие заявления не правдивы.

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"В настоящее время нет никаких доказательств из открытых источников, подтверждающих эти утверждения. Российские источники активно распространяют ложные заявления об успехах вокруг Бахмута в рамках продолжающейся информационной операции с октября, и недавние необоснованные территориальные претензии могут быть частью этой продолжающейся информационной операции", - отметили в ISW.

По данным аналитиков, даже если оккупанты и смогли действительно захватить вышеуказанные село, то это все равно не угрожает важным трассам Т0513 (Бахмут-Северск) и Т0504 (Бахмут-Константиновка), которые важны для Вооруженных сил Украины. Помимо этого, существуют другие дороги, которые ведут к Бахмуту со стороны западных и северных близлежащих сел.

"Заявленные российские позиции, ближайшие к Бахмуту в Клещиевке и Подгородном, ведут прямо к подготовленным украинским оборонительным сооружениям в Бахмуте и его западных и северных селах-спутниках. Русские войска в Клещиевке, чтобы продвинуться дальше, должны были пересечь три километра полей с небольшим укрытием и укрытием. Российские войска в их нынешнем деградированном состоянии, скорее всего, не смогут быстро выполнить эту задачу. Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сам заметил в октябре, что силы "Вагнера", действующие в районе Бахмута, продвигаются всего на 100–200 метров в день. Таким образом, заявленные россиянами "наступления" вокруг Бахмута в течение 27 и 28 ноября вряд ли приведут к эффекту на оперативном уровне и уж точно не быстро", - резюмировали эксперты.

Ситуация в районе Бахмута: последние новости

Вчера, 28 ноября, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается эпицентром главной битвы за Украину. В среднем, там враг наносит около 180-200 ударов в сутки из артиллерии.

Рашисты совершают десятки попыток штурмов на Донбассе в целом. Ситуация там довольно непростая. Однако ВСУ дают врагу отпор. Так, вчера стало известно, что егеря ДШВ уничтожили группу оккупантов и заняли боевую позицию под Бахмутом.

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