Остин отметил, что аплодирует доблести и настойчивости украинских солдат, которые продемонстрировали удивительные усилия при защите Бахмута.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что возможный отход украинских военнослужащих из Бахмута Донецкой области не будет означать проигрыша в войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходило в виртуальном формате.

В частности, у министра обороны США спросили, обеспокоен ли он тем, что украинская защита Бахмута потенциально нуждается в ресурсах, которые могут быть использованы для весеннего контрнаступления. Остин отметил, что аплодирует доблести и настойчивости украинских солдат, которые продемонстрировали удивительные усилия при защите Бахмута, потому что россияне пытаются уже около семи месяцев безуспешно завоевать город.

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"И это благодаря усердию, преданности и сосредоточенности украинских солдат", – добавил Остин.

"С точки зрения важности Бахмута, я бы указал на тот факт, что президент Зеленский ведет эту битву и он будет принимать решение, что важно и что таковым не является для его сил, и нуждаются ли они передислокации или сохранении позиций в Бахмуте", – сказал министр обороны США.

Он уточнил, что если Зеленский примет решение передислоцировать украинские войска из Бахмута в определенное время, то это не будет означать, что "война проиграна".

"Это, вероятно, будет означать, что он будет позиционировать себя, чтобы сохранить преимущество. Я думаю, это ключевое. Но будет ли он там оставаться или нет, или как долго будет оставаться – это решение президента Зеленского", – сказал Остин.

Министр обороны США добавил, что цель состоит в том, чтобы поддерживать Зеленского, независимо от того, какое решение по полю битвы он будет принимать.

"И, кстати, мы создаем боевую мощь до такой степени, что, по нашему мнению, в какой-то момент мы сможем изменить динамику на поле боя", – сказал Остин.

Ситуация в Бахмуте

Ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области продолжаются с конца лета прошлого года. За это время российские оккупанты почти полностью разрушили город постоянными обстрелами. Военный эксперт Иван Ступак считает, что город-крепость может повторить судьбу разрушенной россиянами Марьинки, расположенной недалеко от оккупированного Донецка.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что россияне не оставляют попыток окружить Бахмут и продвинуться вперед, однако эти попытки безуспешны. По его словам, украинские защитники сдерживают бешеное давление вражеских сил.

О ситуации в городе-крепости сообщил и представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Он подчеркнул, что продвижение оккупантов в районе Бахмута трудно назвать победой. Череватый добавил, что сейчас там сконцентрированы мощные командиры украинских бригад и батальонов.

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