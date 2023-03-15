Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что возможный отход украинских военнослужащих из Бахмута Донецкой области не будет означать проигрыша в войне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходило в виртуальном формате.
В частности, у министра обороны США спросили, обеспокоен ли он тем, что украинская защита Бахмута потенциально нуждается в ресурсах, которые могут быть использованы для весеннего контрнаступления. Остин отметил, что аплодирует доблести и настойчивости украинских солдат, которые продемонстрировали удивительные усилия при защите Бахмута, потому что россияне пытаются уже около семи месяцев безуспешно завоевать город.
"И это благодаря усердию, преданности и сосредоточенности украинских солдат", – добавил Остин.
"С точки зрения важности Бахмута, я бы указал на тот факт, что президент Зеленский ведет эту битву и он будет принимать решение, что важно и что таковым не является для его сил, и нуждаются ли они передислокации или сохранении позиций в Бахмуте", – сказал министр обороны США.
Он уточнил, что если Зеленский примет решение передислоцировать украинские войска из Бахмута в определенное время, то это не будет означать, что "война проиграна".
"Это, вероятно, будет означать, что он будет позиционировать себя, чтобы сохранить преимущество. Я думаю, это ключевое. Но будет ли он там оставаться или нет, или как долго будет оставаться – это решение президента Зеленского", – сказал Остин.
Министр обороны США добавил, что цель состоит в том, чтобы поддерживать Зеленского, независимо от того, какое решение по полю битвы он будет принимать.
"И, кстати, мы создаем боевую мощь до такой степени, что, по нашему мнению, в какой-то момент мы сможем изменить динамику на поле боя", – сказал Остин.
Ситуация в Бахмуте
Ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области продолжаются с конца лета прошлого года. За это время российские оккупанты почти полностью разрушили город постоянными обстрелами. Военный эксперт Иван Ступак считает, что город-крепость может повторить судьбу разрушенной россиянами Марьинки, расположенной недалеко от оккупированного Донецка.
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что россияне не оставляют попыток окружить Бахмут и продвинуться вперед, однако эти попытки безуспешны. По его словам, украинские защитники сдерживают бешеное давление вражеских сил.
О ситуации в городе-крепости сообщил и представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Он подчеркнул, что продвижение оккупантов в районе Бахмута трудно назвать победой. Череватый добавил, что сейчас там сконцентрированы мощные командиры украинских бригад и батальонов.