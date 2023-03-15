Украинские защитники не дают врагу пройти.

Продвижения российских оккупантов в районе города-крепости Бахмут трудно назвать даже "пирровой победой", поскольку их враг получал очень большой ценой.

"Бахмут держится фактически 8 месяцев. Конечно, враг вокруг самого Бахмута имел определенные продвижения, но они давались такой большой ценой, что это даже "пирровой победой" трудно назвать", - сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По словам Череватого, в районе Бахмута сейчас сконцентрированы мощные командиры украинских бригад и батальонов. Это военные с колоссальным боевым опытом.

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"Конечно, у нас есть потенциал. Конечно, там очень тяжело, но защитники Бахмута сейчас делают невероятную вещь - по сути это они предвестники будущей победы", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что именно своим героизмом, кровью и потом ВСУ не позволяют противнику пройти дальше и вытачивают его боевую силу и мощь.

"И тем самым позволяют своим собратьям, которые сейчас проходят обучение за рубежом, закалить новые "железные бригады", которые впоследствии выбросят захватчика с нашей территории", - подытожил Череватый.

Ситуация под Бахмутом

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что защита Бахмута является ключевой в устойчивости всего фронта.

Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что противник и в дальнейшем безуспешно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед, но украинские войска сдерживают бешеное давление врага.

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