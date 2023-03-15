Также оккупанты продолжают попытки наступлений на Купянском и Лиманском направлениях.

Противник и впредь безуспешно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед, но украинские войска сдерживают бешеное давление врага.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский относительно ситуации на Восточном фронте, информирует Министерство обороны Украины.

В частности, генерал напомнил, что сегодня воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Алан" уничтожил вражеский самолет Су-25 над Бахмутом.

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"Противник и в дальнейшем безуспешно пытается окружить город и продвинуться вперед. Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают бешеное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с БК взлетают в воздух", - подчеркнул Сырский.

По словам командующего, оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях.

"Воины 92 ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора", - добавил он.

Сырский подчеркнул, что такие решительные действия украинской армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют победу Украины.

Ситуация под Бахмутом

На днях президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал защиту Бахмута, подчеркнув, что в отношении этого направления есть четкая общая позиция военного командования: усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что защита Бахмута является ключевой в стойкости всего фронта.

ВСУ за прошедшие сутки отбили свыше 90 атак российских захватчиков, враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где постоянно продолжаются позиционные бои.

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