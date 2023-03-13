Ступак добавил, что городские бои – "одни из самых страшных боев, которые можно себе представить".

Во время попыток захватить Бахмут Донецкой области российские оккупанты равняют город с землей. Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак пророчит некогда большому городу судьбу Марьинки, полностью уничтоженной российскими захватчиками.

"Бои – просто катастрофически ужасные. И я не представляю, что останется от этого города", – подчеркнул Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, вероятнее всего, Бахмут повторит судьбу Марьинки, находящейся неподалеку от временно оккупированного Донецка. Он добавил, что городские бои – "одни из самых страшных боев, которые можно себе представить".

Видео дня

"Они могут идти долго, кроваво и не всегда перспективно для каждой стороны. При нападении применяются все возможные силы и средства: и авиация, и управляемые бомбы, и неуправляемые бомбы, и артиллерия. То есть уничтожается район за районом, квартал за кварталом, улица за улицей для того, чтобы протиснуться вперед", – пояснил эксперт.

Бои за Бахмут

С конца августа 2022 года не прекращаются тяжелые бои за город Бахмут Донецкой области. Когда-то насыщенный жизнью, он превратилося в разрушенную крепость, за которую каждый день героически борются украинские военные.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке сейчас идут очень жестокие бои. Он назвал Бахмут и Марьинку одними из тех городов, где решается, каким будет наше будущее, и где это будущее выбаривается.

Чтобы Бахмут устоял, украинские военные платят чрезвычайно высокую цену. 13 марта стало известно, что в боях за город погиб командир роты 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" старший лейтенант Александр Басалыга. Ему был 31 год.

Вас также могут заинтересовать новости: