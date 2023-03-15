Украинский боец провел в подвале ужасные 42 дня.

Защитники Украины спасли раненого бойца, который попал в российский плен. Он 42 два провел без воды и еды, из-за чего похудел в два раза.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что Алексей Гордеев получил тяжелые ранения, у него были осколки в бедре и спине. Он 42 два провел в подвале среди убитых и умирающих побратимов. Все это время ему приходилось есть крошки, а воду пил из лужи и ядовитый антифриз из нагревателя. В результате его вес с 80 килограмм снизился до 42.

Раненого воина нашел его друг и доброволец из Новой Зеландии, который считал его погибшим. Отмечается, что Алексей услышал голос бойца и закричал: "О! Новая Зеландия здесь!"

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Украинского воина доставили в больницу в Днепре, где ему сделали операцию, а теперь лечат от дистрофии. Позже его переведут в киевскую больницу.

"Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята воины света! Искреннее спасибо всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца…. Мы вместе нашли нашего казака! Слава Героям!" – написал отец спасенного бойца в Facebook.

В свою очередь главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш в Facebook рассказал подробности плена Алексея. По его словам, один из российских оккупантов иногда делился с нашим защитником своим пайком. Он отметил, что несколько других украинских военных умерли от голода и ран.

"Я еще такого не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Крайнюю степень истощения. Просто живой скелет. ...Алексею повезло. Его спасли. "Мне дали компотика", – все время повторял он, улыбаясь. "Компотик" был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала", – написал Гармаш.

Он отметил, что россияне просто держали людей в подвале без пищи и воды вместо того, чтобы обменять их.

Бои за Бахмут - что известно

Украинские военные уже не первый месяц держат оборону города-крепости, уничтжая российских оккупантов, которые пытаются штурмовать Бахмут, тысячами. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжать защищать Бахмут.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал что защита Бахмута - ключевой момент в стойкости всего фронта.

Кроме того, командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях, а также безуспешно пытаются окружить Бахмут.

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