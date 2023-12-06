Военный отметил, что обстановка критическая в районе промзоны и на севере города.

Российские оккупанты ежедневно проводят массовые атакующие действия и бросают на штурм Авдеевки огромное количество пехоты. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

"Если российские военные отказываются идти на штурм, то их показательно расстреливают перед строем. В России еще есть мобилизационный ресурс. Сейчас наблюдаем новый резерв, откуда россияне начинают брать мобилизованных, – это нелегалы и мигранты, которых принудительно мобилизуют. Действительно, Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. Враг пытается окружить Авдеевку, но для украинских защитников этот вражеский план не является новым", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Офицер отметил, что желание окружить Авдеевку у захватчиков появилось не сегодня. Город был под угрозой окружения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже 2 года подряд захватчики заявляют о взятии Авдеевки, подчеркнул Морозов.

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"Поэтому сейчас нам не надо покидать Авдеевку. Конечно, ситуация критическая на севере и в районе промзоны. Но есть полевые командиры каждой бригады, и только вместе договорившись возможно какое-то отступление, или отход на вторую линию. Но об отступлении ВСУ сейчас никто не говорит", – резюмировал боец "Легиона Свободы".

Война в Украине: это стоит знать

В течение суток российские оккупационные войска атаковали почти на всех направлениях. Как рассказали в Генштабе ВСУ, произошло 83 боевых столкновения. Россияне атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и других направлениях.

Кроме того, украинские воины нанесли мощные удары по противнику. Так, ракетчики поразили вертолет, зенитно-ракетный комплекс, три района сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и два артиллерийских средства оккупантов. В свою очередь, авиация нанесла 11 ударов по оккупантам.

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