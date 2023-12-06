На Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

В течение текущих суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток произошло 83 боевых столкновения, на Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении, как проинформировали в Генштабе, Силы обороны отбили 6 атак врага, который при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районах Тернов, Веселого, Раздоловки, Донецкой области.

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"На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 10 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 29 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

В то же время, на Марьинском направлении, как отмечается, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 13 атак на позиции наших защитников.

Кроме того, на шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Новодонецкого Донецкой области. На Запорожском направлении, силы обороны отбили 5 атак противника, в районах западнее ивового и Работиного Запорожской области.

"На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и гигантское Николаевской области. Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - говорится в сводке.

Война в Украине - подробности

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация вокруг Авдеевки существенно не изменилась и остается очень сложной. Он отметил, что российские оккупанты "свирепствуют" и продолжают ежедневные обстрелы Авдеевки и позиций украинских защитников.

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