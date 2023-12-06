Украинские воины мощно "поздравили" российских захватчиков с Днем святого Николая 2023 - нанесли череду ударов по противнику.
Ракетчики поразили вертолет, зенитно-ракетный комплекс, три района сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и два артиллерийских средства противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
По его данным, в течение суток наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ, вооружения и военной техники, по трем зенитно-ракетным комплексам захватчиков и по одному пункту управления.
"Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - отметили в Генштабе.
Важная информация о потерях врага на 6 декабря 2023 года
Сегодня стало известно, что в Херсонской области бойцы Нацгвардии Украины ликвидировали российский новейший зенитно-ракетный комплекс "Витязь".
Стоит отметить, что оккупанты на нашей земле потеряли уже очень много техники и живой силы. Боевые потери врага на сегодня в живой силе составляют примерно 335 тысяч 110 противников. Кроме того, ликвидировано, в том числе 605 вражеских средств противовоздушной обороны.