Защитники нашего государства, в частности, поразили вражеский вертолет, поделился Генштаб ВСУ.

Украинские воины мощно "поздравили" российских захватчиков с Днем святого Николая 2023 - нанесли череду ударов по противнику.

Ракетчики поразили вертолет, зенитно-ракетный комплекс, три района сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и два артиллерийских средства противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

По его данным, в течение суток наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ, вооружения и военной техники, по трем зенитно-ракетным комплексам захватчиков и по одному пункту управления.

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"Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - отметили в Генштабе.

Важная информация о потерях врага на 6 декабря 2023 года

Сегодня стало известно, что в Херсонской области бойцы Нацгвардии Украины ликвидировали российский новейший зенитно-ракетный комплекс "Витязь".

Стоит отметить, что оккупанты на нашей земле потеряли уже очень много техники и живой силы. Боевые потери врага на сегодня в живой силе составляют примерно 335 тысяч 110 противников. Кроме того, ликвидировано, в том числе 605 вражеских средств противовоздушной обороны.

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