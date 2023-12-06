Глава МВА отметил, что если украинские защитники что-то отбивают у врага, "то стараются уже того не отдавать".

Глава Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш рассказал, что ситуация вокруг Авдеевки существенно не изменилась и остается очень сложной.

В эфире общенационального информационного телемарафона он отметил, что российские оккупанты "свирепствуют" и продолжают ежедневные обстрелы Авдеевки и позиций украинских защитников.

"Ситуация коренным образом неизменна, как было очень сложно и непросто на нашем направлении, так и остается. К сожалению, враг только свирепствует. В среднем, по 30-40 обстрелов происходит по территории общины, а по позициям в разы больше. Авиабомбовые удары постоянные, я уже даже не помню дней, когда их не было по городу. За минувшие сутки их было восемь, сегодня уже четыре. Вчера были ранены двое мужчин, сегодня имеем раненых мужчину и женщину. Такое происходит почти ежедневно. Действительно, потребность очень большая есть в дронах разного сорта, FPV-дронах, для наблюдения и для разведки", - акцентировал Барабаш.

По словам главы Авдеевской МВА, враг пытается по всей линии обороны вокруг города штурмовать. "Проводить свои активности не только на направлении Авдеевского коксохимического завода, не только на направлении "промки", не только по флангам с севера, а реально, десятки вражеских малых групп по всей линии обороны пытаются найти щелочку в нашей обороне",- рассказал Барабаш.

Он отметил, что ситуация очень динамичная. "Константы здесь нет и не может быть. Постоянно что-то происходит. Но наши ребята, если уж что-то отбивают, то стараются уже того не отдавать и дерутся действительно до последнего. Самое главное достижение за почти два месяца обострения на нашем направлении, сколько бы враг не бросал сил – личного состава и техники, все же линия обороны держится. Это очень большого стоит", - подчеркнул Барабаш.

Также глава Авдеевской МВА отметил, что несмотря на риски и опасность из-за постоянных обстрелов дороги, возможность эвакуировать население существует. "Эвакуация происходит. Вчера вывезли шесть человек, сегодня четыре. Активность немного спадает, но почти каждый день люди уезжают. По состоянию на сегодня 1278 человек еще остается в городе", - сказал Барабаш.

Он добавил, что в Авдеевке продолжает работать волонтерский пункт, где местным жителям раздают гуманитарную помощь.

"Есть у нас один волонтерский пункт в городе, он работает. Гуманитарную помощь раздаем, она у нас есть с резервом, хотя сейчас логистика затруднена. Единственная проблема с питьевой водой, но жители берут ее из скважин. Наши коммунальщики включают с генераторов несколько раз в сутки, люди приходят в определенное время и набирают воду, потом кипятят. Хотя, враг бьет и по таким локациям, уже несколько нам разрушил", - отметил Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки ситуация на линии фронта оставалась довольно напряженной, произошло 97 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении силы обороны отбили 25 вражеских штурмов. Украинские защитники стойко держат оборону, наносят российским оккупантам значительные потери и продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

По данным свежего обзора института по изучению войны (ISW), Вооруженные Силы Украины контратаковали под Авдеевкой и провели подтвержденное продвижение вперед. Аналитики ссылаются на геолокационные кадры , указывающие, что украинские защитники продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода. Отмечается, по некоторым данным, украинские Силы обороны контратаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и заставили российские оккупационные войска отступить с двух передовых позиций. В то же время, российские захватчики продолжили наступательные операции под Авдеевкой и продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

На днях глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что российские оккупанты усилили штурмы Авдеевки, но "они выдыхаются". Он отметил, что из-за огромных потерь врага среди личного состава, все меньше и меньше оккупантов желают идти на штурмы добровольно. При этом, в целом ситуация на направлении остается крайне напряженной и "очень динамичной".

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