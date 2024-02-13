Потери российских оккупационных войск в боях за Авдеевку Донецкой области в 13 раз превышают украинские. В частности, враг потерял там по меньшей мере 222 танка.
Соответствующую инфографику на основе визуально подтвержденных OSINT-аналитиками данных публикует телеграм-канал UA War Infographics. Отмечается, что приведенные цифры демонстрируют потери за период от октября 2023 года. Речь идет об уничтоженной, поврежденной, захваченной или брошенной технике.
Российские потери в боях за Авдеевку выглядят так:
- ББМ – 365 ед.,
- танки – 222 ед.,
- артиллерия – 22 ед.,
- автомобильная техника – 16 ед.,
- спецтехника – 15 ед.,
- РЗСО – 8 ед.,
- средства ПВО – 6 ед.,
- другое – 1 ед.
Зато украинские потери в несколько раз меньше. Так, потеряно 21 ББМ, 20 танков, 4 средства артиллерии, 1 единицу спецтехники, 1 РСЗО, 2 беспилотника и 1 средство в категории "Другое".
При этом отмечается, что фактические потери могут быть больше.
Бои за Авдеевку: последние новости
В течение суток 13 февраля 2024 года на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 10 вражеских атак в районе Авдеевки и еще две – возле Невельского Донецкой области. Такие данные привел Генштаб ВСУ в вечерней сводке по ситуации на фронте.
Ранее стало известно, что часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады впервые за два года вывели на ротацию из-под Авдеевки. Об этом сообщил спикер бригады Иван Секач. По его словам, в город отправили подкрепление, однако он не стал уточнять, о каком подразделении идет речь.
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