Цель врага – оккупировать Авдеевку до проведения президентских "выборов" в России.

Российские оккупанты стремятся достичь захвата Авдеевки Донецкой области любой ценой, ситуация там очень тяжелая. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Следует быть готовыми к тому, что в какой-то момент, конечно же, Авдеевку придется оставлять. Но это не потому, что мы не можем ее держать в обороне. Для российских оккупантов это фетиш. Они туда даже, согласно имеющейся информации, готовы перебросить все подразделения 90-й танковой дивизии. Выводить из-под Кременной группы войск "Центр" и все перебрасывать на Авдеевку. Это о многом говорит. Это практически еще большее усиление потенциала, который там был сконцентрирован у российских оккупантов, а это минимум 45 тыс. личного состава", – добавил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт подчеркнул, что цель россиян – оккупировать Авдеевку до проведения президентских "выборов" в России. Однако есть и другой дедлайн – до выступления Путина с посланием к федеральному собранию. Из-за этого, по словам обозревателя, россияне будут "гнать все, что у них есть".

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Он отметил, что смысл в удержании Авдеевки Силами обороны будет до того момента, пока это выгодно.

"Чтобы мы при этом могли удерживать позиции до тех пор, пока наносим поражение противнику кратно больше, чем мы сами понесем потери. Здесь довольно холодная, рациональная логика: мы несем потери, они несут потери; мы удерживаем позицию до тех пор, пока наши потери намного меньше, чем их, а они при этом истощаются. Как только это становится невыгодным, эту позицию оставляют. И это касается любой позиции, что в поле, что в населенном пункте, и самого населенного пункта", – резюмировал Коваленко.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба, в течение суток 13 февраля на передовой произошло 52 боевых столкновения. 12 атак украинские воины отбили на Авдеевском направлении, еще 11 – на Марьинском.

В то же время новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что РФ поставили цель любой ценой захватить Купянск Харьковской области. Для достижения этой цели враг не считается с потерями.

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