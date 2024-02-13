По словам военного, РФ имеет на этом направлении преимущество в авиации и личном составе.

Часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады (далее – ОМБр) впервые за два года вывели на ротацию из-под Авдеевки, сообщил спикер Иван Секач в эфире Радио Свобода.

"Уже два года наша бригада на этом направлении. Наша оборона начиналась в 40 километрах от Авдеевки. Это от Нью Йорка до опытного. Со временем россияне накапливали силы, чтобы взять Авдеевку. И поэтому наша линия уменьшалась, сейчас она меньше в несколько раз", – сказал Секач.

По его словам, сейчас бригада не имеет возможностей, чтобы удерживать Авдеевку, - на помощь отправили подкрепление.

Видео дня

"Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла", – сообщил спикер 110-й ОМБР.

Кроме того, он сказал, что ключевая задача РФ на этом направлении – перерезать линию снабжения.

"Хотя там есть и другие варианты (логистики, – УНИАН). То есть они пытаются захватить Авдеевку. У них есть четкая задача, мы все понимаем, что в марте состоятся выборы Путина и им нужна победа. Поэтому они используют все свои возможности и все имеющиеся ресурсы, чтобы выполнить задачу, не считаясь с потерями", – рассказал Секач.

Он также добавил, что для некоторых целей РФ использует на этом направлении профессиональных военных. Но чаще это мобилизованные, контрактники или наемники из других стран. По его словам, РФ там имеет преимущество по многим направлениям.

"У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбежку города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они стараются выполнить ее как угодно", – подытожил представитель.

Ситуация в Авдеевке осложняется: что известно

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, если не произойдет ни одного чуда, Украина в ближайшее время выйдет из Авдеевки Донецкой области. Он считает, что это решение будет принято после перерезания РФ последней дороги в город.

По мнению военного эксперта BILD Юлиана Репке, Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели. Он отметил, что положение становится критическим для украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: