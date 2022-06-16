Иностранная военная помощь играет ключевую роль в стабилизации ситуации на фронте.

Артиллерийские установки, которые Польша передала Украине, помогают подразделениям Сил обороны удерживать Северодонецк.

Об этом в эфире информационному телемарафону сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"Анонсированные поставки тяжелого вооружения могут невероятно изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Стратегический перелом в войне наступит тогда, когда мы сможем превзойти врага именно паритетом в тяжелом вооружении.

Например, те установки, которые нам передала Польша, очень изменили ситуацию в Северодонецке, стабилизировали ее. Если бы не они, нам, наверное, пришлось бы покинуть город. Это кардинально изменило ситуацию, о чем могут свидетельствовать перехваты разговоров оккупантов", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, Польша всячески поддерживает Украину в противодействии агрессии России. Так, Варшава передала значительное количество военной техники и вооружения, в том числе более 200 танков Т-72, несколько десятков боевых машин пехоты, а также самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град", переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.

1 июня правительства Украины и Польши подписали меморандум о создании комиссии, которая, среди прочего, будет рассматривать возможность создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

Также по результатам третьей встречи в формате "Рамштайн" стало известно, что Польша передаст Украине артустановки.

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