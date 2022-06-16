На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью сдерживания подразделений Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону государственной границы.

На Донбассе украинские бойцы успешно отбили штурмовые атаки оккупантов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубравного.

"Украинские воины отбили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел", - сообщили в Генштабе.

Также сказано, что на Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцевое, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестовое, Николаевка и Новоивановка.

Также враг нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка.

"Наши воины вновь успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового", - сказано в сводке.

Также отмечается, что на Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Так, на Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

Отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения переброски войск ВСУ на другие направления.

В то же время на Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью сдерживания подразделений Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону государственной границы.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал, что Россия превосходит Украину по артиллерийскому вооружению в соотношении 20 к 1 в некоторых районах, но в ближайшие недели у ВСУ появятся возможности добиться большего прогресса в защите востока и юга страны.

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