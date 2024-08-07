Как считает аналитик Forbes считает, что силы, задействованные в прорыве российской границы, больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под атаками России.

6 августа в России заявили, что якобы ВСУ прорвали границу в Курской области, там идут бои, в сети сообщают о потерях оккупантов и уничтожении вражеской техники. В то же время аналитик Forbes Дэвид Экс считает это вторжение "бессмысленным и бесполезным", отмечая, силы, задействованные в прорыве российской границы, больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под российским натиском.

"Все это очень драматично — но также позорная трата драгоценных военных ресурсов. В то время как Легион "Свобода России" бездельничал в Судже, городе, практически не имеющем военной ценности, украинские бригады отступали из Нью-Йорка на востоке Украины", - отмечает аналитик.

По его мнению, защитники Нью-Йорка наверняка выиграли бы от подкрепления, например от того же Легиона "Свобода России", "который в настоящее время тратит свои войска и боеприпасы, собирая несколько русских пленных в приграничном городе, который никто не ожидает, что украинские силы будут удерживать в долгосрочной перспективе".

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Он напоминает, что уже было множество пограничных рейдов та территорию РФ, но ни один из них не привел к тому, что Украина удержала какие-либо новые территории.

Аналитик прогнозирует, что Легион "Свобода России" почти наверняка отступит из Суджи в течение нескольких дней и этот рейд станет лишь крошечным событием в ​​истории российско-украинской войны. В то же время легион мог бы помочь 41-й и 53-й механизированным бригадам удерживать Нью-Йорк.

"Неясно, кто санкционировал рейд Суджа и каковы были их цели. Легион "Свобода России" подчиняется украинскому разведывательному управлению в Киеве, но может иметь большую свободу действий для планирования собственных операций. Возможно, цели легионеров в основном политические, а не практические. То есть, они пытаются набрать пропагандистские очки, "вторгаясь" в Россию. Но очевидно, что тот, кто дал зеленый свет рейду, не смог оценить самую насущную проблему Украины: нехватку хорошо обученной пехоты", - пишет аналитик.

Как отмечал финский аналитик Йони Аскола, Украина могла бы укрепить свои позиции на передовой раньше, сократив территориальные потери за счет мобилизации большего количества войск. Кроме того, во многих подразделениях не хватает пехоты, а Украине не хватает подразделений на фронте и в резерве.

"В этом контексте непростительно для любого украинского или проукраинского командира тратить жизни на рейд, который в лучшем случае имеет лишь мимолетную пропагандистскую ценность. Эти сотни легионеров должны воевать на востоке, а не искать приключений на севере", - подытоживается в статье.

Прорыв границы в Курской области - что известно

6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области. В Генеральном штабе ВСУ это не комментировали. При этом источник в ГУР сообщил NV, что в этих действиях точно не задействованы бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.

В России официально признали это лишь вечером, сообщив, что отправили туда подкрепление. В сети сообщают о потерях оккупантов и поражении российского вертолета Ка-52.

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