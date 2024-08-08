Мусиенко подчеркнул, что нужно следить за развитием ситуации, поскольку операция еще не завершена.

Бои на территории Курской области РФ могут привести к передислокации окупационных войск, которые могли бы быть задействованы в наступательных действиях на востоке Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Думаю, что пока что говорить преждевременно, но промежуточные успехи уже есть. Потому что Россия вынуждена будет отправлять те войска, которые потенциально могли оказаться в той же Донецкой области и в дальнейшем осуществлять наступательные действия там на украинские позиции", – сказал он в эфире телеканала Freedom.

При этом Мусиенко подчеркнул, что нужно следить за развитием ситуации, поскольку операция еще не завершена. Он не исключает "сюрпризов" для россиян.

Видео дня

"Я бы не исключал определенных сюрпризов и продолжительных действий этой операции, возможно, не только на текущем направлении, но и на других. Это, в свою очередь, создаст проблемы для российских войск и командования, поскольку они не ожидали такого развития событий и столкнутся с дополнительными вызовами", – отметил эксперт.

По его словам, чтобы среагировать на эти вызовы, командованию РФ придется привлечь резервы. Но это не значит, что Россия сразу перекинет войска с Покровського направления.

"Однако, как минимум, те силы, которые потенциально могли бы отправиться на Донбасс, уже не отправятся туда, потому что у них будут другие вызовы и задачи", – считает Александр Мусиенко.

Бои в Курской области

Утром 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области. Официально украиснкое военное командование ситуацию не комментирует.

Тем временем власти Курской области спустя более чем сутки объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе. А российский диктатор Владимир Путин назвал происходящее там "провокацией".

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 7 августа отметил, что Украина не предупреждала Вашингтон о намерении провести военную операцию в Курской области. Однако в этом, по его словам, "нет ничего необычного".

Вас также могут заинтересовать новости: