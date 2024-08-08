Бои на территории Курской области РФ могут привести к передислокации окупационных войск, которые могли бы быть задействованы в наступательных действиях на востоке Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Думаю, что пока что говорить преждевременно, но промежуточные успехи уже есть. Потому что Россия вынуждена будет отправлять те войска, которые потенциально могли оказаться в той же Донецкой области и в дальнейшем осуществлять наступательные действия там на украинские позиции", – сказал он в эфире телеканала Freedom.
При этом Мусиенко подчеркнул, что нужно следить за развитием ситуации, поскольку операция еще не завершена. Он не исключает "сюрпризов" для россиян.
"Я бы не исключал определенных сюрпризов и продолжительных действий этой операции, возможно, не только на текущем направлении, но и на других. Это, в свою очередь, создаст проблемы для российских войск и командования, поскольку они не ожидали такого развития событий и столкнутся с дополнительными вызовами", – отметил эксперт.
По его словам, чтобы среагировать на эти вызовы, командованию РФ придется привлечь резервы. Но это не значит, что Россия сразу перекинет войска с Покровського направления.
"Однако, как минимум, те силы, которые потенциально могли бы отправиться на Донбасс, уже не отправятся туда, потому что у них будут другие вызовы и задачи", – считает Александр Мусиенко.
Бои в Курской области
Утром 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области. Официально украиснкое военное командование ситуацию не комментирует.
Тем временем власти Курской области спустя более чем сутки объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе. А российский диктатор Владимир Путин назвал происходящее там "провокацией".
Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 7 августа отметил, что Украина не предупреждала Вашингтон о намерении провести военную операцию в Курской области. Однако в этом, по его словам, "нет ничего необычного".