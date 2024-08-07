По словам начальника генштаба ВС РФ, российские войска остановили продвижение "противника" вглубь территории на Курском направлении.

Российские войска совместно с пограничниками РФ и подразделениями усиления остановили продвижение "противника" вглубь территории на Курском направлении. Об этом в ходе заседания Совета безопасности страны-агрессора правителю РФ Владимиру Путину доложил начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Отмечается, что Путину пообещали ликвидировать "противников", которые прорвались в Курскую область, и рассказали о значительных потерях тех, кто нарушил границу с РФ.

По словам Герасимова, российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления РФ остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.

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Как сказал начальник генштаба ВС РФ, россияне продолжают уничтожать противника в районах, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. При этом российский военный обвинил в нападении украинцев.

"Потери противника составили 315 человек - в том числе не менее 100 убитыми, и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - пообещал Герасимов.

Бои в Курской области РФ - последние новости

Четыре бойца СОУ взяли в плен более 40 российских солдат в Курской области. В частности, военные паблики обнародовали снимки, якобы сделанные неподалеку КПП "Суджа" на границе России и Украины. Там же расположена газоизмерительная станция "Суджа", которую, как сообщили Z-каналы, также захватили украинские военные.

Также УНИАН сообщал, что правитель России Владимир Путин наконец отреагировал на события в Курской области. По его словам, Украина устроила "очередную масштабную провокацию" на границе с Россией.

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