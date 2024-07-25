ВСУ уже имели дело ранее почти со всеми подразделениями РФ, которые сейчас воюют на Харьковщине.

С начала наступления на севере Харьковской области оккупационные войска потеряли в Волчанске большую часть 138 мотострелковой бригады и "сточили" два танковых полка - 83-й и 157-й.

Как пояснил LIGA.net спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, штатная численность мотострелковых бригад в РФ составляет до 5000 личного состава, а у танковых полков - 94 единицы техники.

По словам чиновника, российские бригады на этом участке фронта иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день. Это подтверждают радиоперехваты захватчиков и сами пленные. Из-за такой ситуации враг вынужден вводить новые резервы или перебрасывать подразделения с других направлений.

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"То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет огромные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформировывая штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей", - рассказал Саранцев.

Он добавил, что на подтягивание резервов у противника уходит несколько часов, а вот переброска подразделения с другого направления может потребовать по несколько суток.

По мнению спикера, российские пополнения вряд ли заходят в 100% комплектации тогда как человеческие потери могут достигать 40% и более. При этом "по учебнику" часть считается небоеспособной в случае потерь 30%. Саранцев отметил, что ВСУ уже имели дело ранее почти со всеми подразделениями РФ, которые сейчас воюют на Харьковщине.

"Например, 155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота "отметилась" мародерством в Киевской области еще в начале широкомасштабного вторжения. 18 мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса также воевала на Харьковщине в 2022 году. Практически все они так или иначе участвовали в войне против Украины", - подытожил спикер.

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Ранее Саранцев заявлял, что численность российских военнослужащих на севере Харьковщины и у границы на территории РФ составляет ориентировочно от 30 тысяч человек.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что враг ищет возможность перехода линии государственной границы на еще одном из отрезков в Харьковской области.

До конца 2024 года Украина будет находиться в обороне, а наиболее выгодным для начала наступательных действий может стать 2025-й. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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