По словам генерала, участок в 44 километра держали всего четыре недоукомплектованных батальона без тяжелого вооружения.

10 мая российские войска начали второе за время войны мощное наступление на Харьков и смогли продвинуться от границы на несколько километров за первые дни и даже часы. Среди причин этого - острая нехватка сил и средств 125-й бригады теробороны, которая обороняла это направление, заявил в интервью УП экс-командующий бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко.

"Активные действия со стороны противника начались около 4 часов утра. Это было массированное огневое поражение: артиллерия, ракетные удары, авиация. Параллельно у россиян работали мощные средства РЭБа. Противник начал наступление практически по всей линии соприкосновения, которую обороняла наша бригада", - вспоминает он.

По словам Горбенко, полоса обороны бригады составляла 44 километра - от Травянского водохранилища на левом фланге до реки Северский Донец на правом. Этот рубеж защищали четыре недоукомплектованных батальона: три только что вышли из тяжелых боев на Донбассе, четвертый наоборот вообще не имел боевого опыта.

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"Укомплектованность винницкого батальона была самой большой - чуть более 70%. Два моих штатных были заполнены на 60%, а стрелковый 415-й - вообще на 50%", - заявил он.

Генерал утверждает, что подчиненные ему батальоны фактически не имели тяжелого вооружения: только по батарее 82-мм минометов в батальонах ТРО и взвод с двумя минометами в стрелковом батальоне.

"Единственное, что было у нас на усилении - это пять пушек и три танка. Это одна пушка, которая должна была закрыть 10 км, и один танк, который должен был закрыть 15 км. (...) Батальоны делали все возможное и невозможное. Но удержать фронт, когда у тебя 6-8 человек на километр - просто нереально", - объясняет Горбенко.

По словам офицера, его подразделения фиксировали скопление вражеских сил у границы, и эта информация передавалась высшему командованию.

"Решения, которые мы принимали для ведения оборонительного боя, должны быть подтверждены количеством сил и средств, которые были в распоряжении командира бригады. Их было недостаточно, чтобы держать оборону во время такого наступления", - отмечает Горбенко.

Особенно генерала возмущает, что в публичном пространстве всю вину за неудачу первого дня боев списывают на 125-ю бригаду. Более того - еще и проблемы Волчанского направления, за которое, как он утверждает, бригада не отвечала. Он отмечает, что бригада обороняла именно район Липцы, тогда как Волчанск лежит значительно дальше на восток.

"Липцы, Глубокое, Старица. То есть левым флангом были Липцы, Глубокое, правым - Старица, за ней река Северский Донец, и это уже не моя зона ответственности. А на бригаду навалили все! И "дали противнику прорваться в направлении Волчанска", и "бросили позиции и убежали", - возмущается генерал.

Ситуация на Харьковском направлении: последние новости

Как писал УНИАН, командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что враг ищет возможность перехода линии государственной границы на еще одном из отрезков в Харьковской области. По его словам, ДРГ противника "щупают", чтобы узнать, что происходит за линией госграницы, где не идут бои, какое состояние украинской обороны.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области российские оккупанты пытаются держать боевые действия на высокоинтенсивном уровне. Привлекая новые резервы, враг пытается не дать возможности Силам обороны Украины перехватить тактическую инициативу.

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