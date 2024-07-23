Нынешняя жара играет на руку украинским защитникам, говорит Коваленко. Из-за нее россияне минимизировали использование механизированной компоненты.

До конца 2024 года Украина будет находиться в обороне, а наиболее выгодным для начала наступательных действий может стать 2025-й. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"До конца года мы будем в обороне. Основные наиболее опасные направления – конечно, Покровское, Торецкое. Я считаю, что Торецкая агломерация будет пиковым моментом общей наступательной кампании российских оккупантов в 2024 году. Конечно, это и Краматорское направление, Часов Яр. Они будут пытаться всеми усилиями до конца этого года закрыть вопрос по Торецкой агломерации и по Часовому Яру, чтобы в 2025 году начать наступательные действия на Константиновку", – рассказал он в комментарии ТСН.ua.

Коваленко отметил, что оккупанты будут двигаться и на юге. Сейчас у врага стоит задача срезать Работинское направление и выйти на позиции, которые они занимали до украинского контрнаступления, начавшегося в 2023 году.

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"У них есть задача выйти на Северское направление, они движутся по южному флангу. Для них есть задача до конца года выйти на левый берег реки Оскол. Они будут пытаться взять под свой контроль Волчанск и "зацепиться" за Липцы, чтобы начать там бои. Я назвал это в такой последовательности, в которой у оккупантов есть важность выполнения боевых задач. Покровское направление, Торецкая агломерация, Часов Яр – это для них является основным", – продолжил обозреватель.

При этом эксперт отметил, что на ход войны влияет и погода. Нынешняя жара играет на руку украинским защитникам, говорит Коваленко. Из-за нее россияне минимизировали использование механизированной компоненты.

"Для того, чтобы выйти на позицию, с которой начинаются штурмовые действия, иногда они идут пешком 3-4 километра. Поэтому на позицию они заходят уже истощенными и, мягко говоря, не совсем боеспособны. Для нас это плюс. Так же будет и в сезон дождей. Когда будет грязь и бездорожье, им придется либо использовать транспорт, либо идти к позициям пешком. Но грязь размывает и нашу логистику. Но все же такие погодные условия будут для нас больше плюсом, чем минусом", – пояснил он свое мнение.

В то же время в ответ на вопрос о том, что нужно для переломного момента, он назвал три фактора: истощение врага, инаугурация нового президента США и новый уровень поддержки Украины.

"Нам нужно много техники, чтобы в 2025 году начать контрнаступательные действия. Нам важно, чтобы новый президент США все это очень хорошо понимал и адекватно отвечал на все наши запросы. Без брони невозможно осуществлять контрнаступательные действия. Пока мы получаем преимущественно для обороны", – отметил Коваленко.

При этом он отметил, что уже скоро, по его подсчетам, в армии РФ может случиться механизированный кризис.

"Поэтому 2025 год может стать наиболее выгодным для начала наступательных действий. В 2025 году истощение оккупантов может достичь своего пика. Главное – угадать с моментом, со временем и направлением", – констатировал Александр Коваленко.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 22 июля, и по состоянию на 22:00 на передовой произошло 133 боевых столкновения с противником. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что враг активизировался на Краматорском направлении, осуществив 28 наступательных действий.

В то же время наибольшую активность оккупантов с начала суток было зафиксировано на Покровском направлении. Там вражеские силы 38 раз пытались прорвать украинскую оборону.

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