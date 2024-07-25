Основные активные действия российские оккупанты сосредоточили на Глубоком и Волчанске.

Численность российских военнослужащих на севере Харьковщины и у границы на территории РФ составляет ориентировочно от 30 тысяч человек. Учитывая, что враг осуществляет перегруппировку своих штурмовых групп, эти цифры приблизительные, заявил представитель оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков" Виталий Саранцев.

"По предварительным данным их численность составляет примерно от 30 тыс. военнослужащих. Но эту цифру я пока точно не могу сказать, потому что сейчас там ситуация достаточно динамичная. Враг какие-то враг подразделение заводит, какие-то выводит. То есть, он осуществляет внутреннюю ротацию", – акцентировал он в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты пытаются оказывать давление на основе нескольких подразделений.

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"Враг осуществляет перегруппировку своих штурмовых групп. Это уже известные нам 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и 18-я мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса. Это те подразделения, которые действуют в районе населенного пункта Глубокое. А в районе населенного пункта Волчанск враг готовит штурмовые группы из состава 138 отдельной мотострелковой бригады 6-й армии", – отметил Саранцев.

Спикер рассказал, что сегодня в операционной зоне ОТГВ "Харьков", как и в предыдущие дни, основные активные действия российские оккупанты сосредоточили на Глубоком и Волчанске. А также пытались осуществить штурм Сил обороны Украины в районе Сотницкого Казачка.

"В Волчанске россияне пытаются атаковать, расширить зону контроля в городе и продвинуться по левому флангу к населенному пункту Тихое. В районе села Лукьянцы противник пытается взять под контроль прилегающие к населенному пункту лесополосы", – добавил Саранцев.

Он отметил, что в зоне ответственности ОТГВ "Харьков" украинские защитники держат под огневым контролем перемещение вражеских сил как на украинской территории, так и на сопредельной территории РФ.

"То есть мы отслеживаем перемещение техники и врага. Разрушаем его логистику и пути поставки боеприпасов. Поэтому враг сейчас очень мало использует какую-то бронированную или тяжелую технику. Артиллерию противник использует с территории РФ, так же как и РСЗО. Специальную технику, которой враг пытается где-то окопаться, возводить фортификационные сооружения, мы так же обнаруживаем средствами разведки и уничтожаем", – подчеркнул спикер.

РФ давит на Харьковщине

Волчанск и Липцы Харьковской области нужны врагу, чтобы создать плацдарм для продвижения вглубь Украины и максимально к административным границам города Харькова. Об этом накануне рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. Он отметил, что враг хочет усилить натиск, поэтому стягивает дополнительные силы под Волчанск и Липцы.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что РФ до конца года планирует увеличить численность своей группировки в Украине на 170 тыс. военнослужащих и достичь отметки 690 тыс. человек.

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