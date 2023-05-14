ВСУ планомерно зачищают западный берег канала Северский Донец – Донбасс.

Украинские силы добились новых территориальных успехов в ходе контратак в районе Бахмута. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.

Анализируя сообщения, которые поступают с обеих сторон, эксперты пришли к выводу, что ВСУ имеют успехи возле села Курдюмовка (14 км к юго-западу от Бахмута), где оккупантов оттеснили на восточный берег канала Северский Донец – Донбасс. Также украинцы продвинулись в сторону Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

"По оценке ISW по состоянию на 13 мая, в ходе недавних контратак украинские силы освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута", – говорится в сводке.

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По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские войска продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Она отказалась раскрыть подробности, сообщив лишь, что украинские защитники уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, наступление ВСУ в районе Бахмута пока носит тактический характер и можно охарактеризовать, как бои местного значения. В данном случае решается задача по защите путей снабжения бахмутского гарнизона.

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