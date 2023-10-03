Украинские воины на разных участках фронта на Бахмутском направлении имеют успехи и постепенно продвигаются вперед.

Российские оккупанты сейчас "максимально агрессивны" на Бахмутском направлении. Враг пытается отбить утраченные позиции в Андреевке и Клещиевке.

Об этом рассказал в эфире FREEДОМ начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении контролируется украинскими войсками.

"Ситуация на этих направлениях очень динамичная, стабильно напряженная, контролируемая нашим командованием. Противник продолжает свои усилия, хочет отбить утраченные позиции на этом направлении, но безуспешно. За прошедший день шесть таких боевых столкновений произошло с противником. На Бахмутском направлении 591 раз противник пытался наносить удары по нашим позициям из своей артиллерии, также танков, АГС, СПГ, обычного стрелкового оружия", – добавил он.

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По словам Евлаша, украинские военные ликвидировали там 77 захватчиков. Однако враг понимает важность Бахмутского направления и пытается удержать позиции.

"Также он продолжает проводить контрнаступательные действия и на северном фланге вблизи Бахмута, потому что он понимает, что, если потеряет и этот фланг, для него это может обернуться плачевными последствиями. Поэтому противник сейчас максимально агрессивен на этом направлении, пытается нам противостоять. Но наши защитники идут вперед и имеем на разных участках фронта на Бахмутском направлении успехи, где мы продвинулись от 100 до 400 метров", – отметил Евлаш.

Война в Украине: ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на передовой произошло 26 боевых столкновений. Отмечается, что россияне пытались атаковать на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях. Кроме того, фиксировались попытки противника вернуть позиции в районе Андреевки (неподалеку от Бахмута).

Тем временем Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам. Украинская авиация 13 раз атаковала места сосредоточения личного состава и техники противника.

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