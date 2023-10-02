Оккупанты применяют весь имеющийся потенциал, чтобы выполнить приказ.

Российские оккупанты получили от руководства приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении. Это касается населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич. По его словам, россияне пытаются выполнить этот приказ, применяя весь имеющийся потенциал. Однако попытки врага тщетны.

Военный уточнил, что сейчас там идут ожесточенные бои. При этом намерения украинских воинов неизменны – они движутся в сторону деоккупации Бахмута, "и это сложная миссия".

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"Иногда 10-50 метров освобожденной украинской земли от захватчиков за сутки – это тоже результат, который дается невероятными усилиями", – добавил Маляревич.

Война в Украине: ситуация на передовой

В вечерней сводке за 2 октября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время на Лиманском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники успешно отбили вражеские атаки. Всего на передовой произошло более 20 боевых столкновений.

Между тем Силы обороны нанесли удары по российским позициям. Удалось поразить районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и артиллерийские средства российских оккупационных войск.

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