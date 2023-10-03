Тем временем оккупанты продолжают терроризировать украинские города, нанося ракетные и дроновые удары.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что также было нанесено 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 20 артиллерийских средств противника", – говорится в сообщении.

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Тем временем оккупанты и далее игнорируют законы и обычаи войны. В сводке отмечается, что россияне используют тактику террора, осуществляют обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

"Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 29 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 3 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине: важные новости

3 октября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсон. Погиб человек, еще девять человек получили ранения. Известно, что враг ударил управляемой авиабомбой. В результате атаки разрушены 7 домов.

Тем временем в Черном море зафиксировано два вражеских ракетоносителя. Там находятся два корабля проекта "Буян-М". Они способны нести до 16 крылатых ракет "Калибр".

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