Сегодня россияне также пытались восстановить позиции в районе Андреевки, безуспешно.

Враг с начала суток проводил атаки на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях, пытался восстановить позиции в районе Андреевки.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что всего в течение суток произошло 26 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В частности, на Лиманском направлении Силы обороны отбили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Еще 10 атак успешно отбили наши защитники на Марьинском направлении - в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в районе Красногоровки Донецкой области.

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"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области... на Авдеевском направлении силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области", - говорится в сообщении Генштаба.

При этом россияне продолжали наносить авиационные удары по позициям ВСУ и населенным пунктам на ряде направлений, в частности Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском, а также осуществлять обстрелы из артиллерии и минометов.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска на протяжении минувших суток совершили несколько атак на позиции украинских военных и пытались вернуть утраченное положение сразу на нескольких направлениях.

Так, на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, а на Запорожском - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки Силы обороны вели контрбатарейную борьбу, уничтожая склады обеспечения.

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