Противники запустили по одному населенному пункту три ракеты, поделился глава Луганской ОВА.

Россияне усилили обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганской области.

Захватчики палят по Краснореченской громаде, об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рашисты мощно обстреливают освобожденные села. Больше всего досталось Макеевке. Люди начинают покидать населенный пункт. Утром эвакуированы 15 человек", - отметил он.

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По словам Гайдая, 7 декабря оккупанты выпустили по Невскому три ракеты - разрушен жилой дом и хозяйственные постройки.

"Глубина воронки - 9 метров, ширина - 20. Люди находятся в подвалах", - добавил глава ОВА.

Он уточнил, что за неделю в Невское прилетело 11 ракет.

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Луганской области ситуация на фронте остается тяжелой. В частности, на Сватовское и Кременское направления российские оккупанты стянули большое количество техники, пытаясь остановить наступление Вооруженных сил Украины.

Российские войска также постоянно обстреливают Белогоровку. Из-за противников в Луганской области есть разрушения, а также много жертв и пострадавших.

Стоит отметить, что в результате контрнаступления ВСУ в регионе уже освобождены 12 населенных пунктов.

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