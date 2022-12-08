Количество тяжелораненых российских военных растет, и их негде разместить.

На оккупированной части Луганской области из больниц принудительно выписывают больных людей, которые еще не прошли лечение. Их места в медучреждениях занимают раненые российские военные.

В Центре национального сопротивления заявили, что из больниц выгоняют даже тех, кто подорвался на минах оккупантов.

"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами, даже, кто подорвался на русских минах, должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет и у оккупантов нет мест, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места, "выписывая" гражданских больных", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные Силы Украины уже находятся недалеко от Кременной. Он добавил, что Кремль поставил российским оккупантам задачу захватить Бахмут. Из-за этого они пытаются захватить все населенные пункты между ним и Лисичанском.

В конце ноября в Луганской области заявили, что в захваченном Луганске ранеными россиянами переполнены по меньшей мере четыре больницы, в частности, так называемая "республиканская". Не хватает помещений для госпитализации и в Антраците, Лутугино и Старобельске.

Ранее также сообщалось, что на оккупированной части Луганщины российские захватчики собираются вывести из обращения гривну с начала нового года.

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