По его словам, зима – ключевой этап войны в Украине за независимость.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что уже весной украинские войска будут в Севастополе, Донецке и Луганске.

По его словам, зима - ключевой этап войны в Украине за независимость.

"6 декабря 1919 года начался Зимний поход Армии УНР. 6 декабря 2022 года он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима - ключевой этап большой войны за Независимость", - написал Данилов в Twitter.

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Война в Украине: прогноз

Как сообщал УНИАН, в начале ноября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступает решающий период войны.

1 октября Буданов выразил мнение, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории.

По данным аналитиков ISW, украинская армия сможет последовательно добиваться успеха зимой, если сохранит способность сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи. Аналитики отмечают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшего грунта для облегчения продвижения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что через полгода временно оккупирован Крым уже будет освобожден. Он добавил, что через шесть месяцев россиян уже не будет на украинском полуострове.

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