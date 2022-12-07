Их госпитализируют даже в гинекологическое и родильное отделение.

Луганская областная больница полностью заполнена ранеными русскими оккупантами.

"В Луганске областная больница полностью заполнена ранеными россиянами, которых туда доставляют постоянно. Госпитализируют даже в гинекологическое и родильное отделение. Пополнение ожидается и сегодня, потому что 6 декабря подразделения Сил обороны Украины отбили очередные атаки оккупантов от Белогоровки", - сообщили в Луганской областной военной администрации.

Также в ОВА проинформировали, что на Купянском направлении противник ведет оборонительные действия.

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"Огневому поражению из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка. На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского", - отметили в ОВА.

Война в Украине - ситуация на Луганщине

Донецкая и Луганская области стали одними из самых "горячих" направлений войны, куда россияне после начала полномасштабного вторжения направили значительные силы. Впрочем, полностью оккупировать эти районы российской армии не удалось.

На днях Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины на востоке имеют успехи на Лисичанском и Кременском направлении. В то же время во временно оккупированном Старобельске Луганской области враг строит вторую линию обороны, стягивая туда огромное количество техники. Однако, наши военные продолжают уничтожать оккупантов на Луганщине. На днях они нанесли высокоточный удар по позициям РФ.

Между тем оккупанты планируют провести полную "эвакуацию" гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

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