На сегодня в области деоккупированы 11 населенных пунктов, в основном - это небольшие села.

Продвижение ВСУ на Луганщине не такое стремительное как в других областях из-за серьезной оборонной подготовки оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Продвижение вооруженных сил Украины не такое стремительное, как где-то в других областях. К сожалению, успели достаточно мощно подготовиться российские оккупационные войска. Они постоянно стягивают резервы, технику, строят защитные сооружения и все вокруг минируют", - рассказал он.

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По словам Гайдая, пока что в области деоккупированы 11 населенных пунктов, в основном - это небольшие села.

Деоккупация Луганщины

Как сообщал УНИАН, 5 октября председатель Луганской ОВА заявил о начале деоккупации области. В частности, 7 октября украинские военные освободили 7 населенных пунктов: Новолюбовку, Невское, Грековку, Новоегоровку, Надежду, Андреевку, Стельмаховку.

24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага с населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское. 29 октября было объявлено об освобождении от российских оккупантов еще и поселка Невское.

29 октября в Министерстве обороны Украины заявили, что поселок Невское на Луганщине освобожден от российских оккупантов. В конце октября сообщалось о девять освобожденных от оккупантов населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что на восстановление области после деоккупации понадобится около семи лет. Начать какие-то работы можно будет только после полного увольнения региона. При этом на полное разминирование территории Луганщины может уйти 10 лет.

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