Было уничтожено 20 единиц военной техники противника.

На Таврическом направлении продолжается боевая работа Сил обороны. За последние сутки потери оккупационных войск РФ составили 248 человек, из которых 84 – безвозвратные.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал позиции украинских и совершил 717 обстрелов. Также оккупанты нанесли 23 авиаудара.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 248 человек (безвозвратные – 84, раненые – 163, плен – 1)", – добавил он.

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По словам Тарнавского, было уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 3 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 3 единицы автомобильной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов оккупационных войск РФ.

Потери России в Украине

Утром 30 сентября 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли 278 130 солдат. Из них 470 были ликвидированы за предыдущие сутки.

Враг несет весомые потери и в технике. Так, за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 4,7 тысяч танков, около 9 тысяч бронированных машин, более 5 тысяч беспилотников, тысячи артиллерийских систем и других видов техники.

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