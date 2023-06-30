С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 228 тыс. своих военных.

В течение минувших суток украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 560 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 228 тыс. 340, из которых 560 уничтожены за минувшие сутки.

Кроме того, враг потерял, 3 тыс. 041 танк (3 за сутки), 7 тыс. 863 боевые бронированные машины (6 за сутки), 4 тыс. 127 артиллерийских систем (11 за сутки), 630 реактивных систем залпового огня (3 за сутки), 389 средств противовоздушной обороны (1 за сутки), 3 тыс. 519 беспилотников (6 за сутки) и 6 тыс. 785 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5 за сутки).

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Без изменений сейчас потери вражеских самолетов – 315, вертолетов ‒ 308, крылатых ракет ‒ 1261, кораблей ‒ 18 и специальной техники - 569.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по скоплениям российских захватчиков.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

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