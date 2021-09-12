С начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

На Донбассе с начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский боец.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В частности, вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.

За прошедшие сутки, 11 сентября, российские боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Под вражескими обстрелами погибли двое украинских военных. Девять получили ранения, еще один - боевое травмирование.

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Автор: Екатерина Гирнык