Раненый чиновник находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Под обстрел боевиков на Донбассе сегодня утром дважды попало место дислокации украинских пограничников в Счастье (Луганская область).

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Враг вел огонь со стороны Веселой Горы и применил 82-мм миномет.

"Стоит отметить, что подразделение дислоцируется непосредственно в населенном пункте, неподалеку от линии разграничения. Враг корректировал ведение огня беспилотным летательным аппаратом. В результате обстрела повреждены несколько единиц техники и административное здание. К счастью никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы обеспечили надлежащий уровень безопасности", - говорится в сообщении.

Как пишет "Громадське", в результате вражеского обстрела был ранен глава военно-гражданской администрации города Счастье Александр Дунец. Эту информацию подтвердили в пресс-центре ООС. Сейчас раненый чиновник находится в удовлетворительном состоянии в больнице - у него повреждена нога.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, что заставит Путина убрать российские войска из Донбасса.

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Автор: Юрий Годован