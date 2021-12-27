Состояние здоровья раненых - тяжелое.

За сутки 26 декабря на Донбассе боевики ранили украинского военного. Еще один боец ВСУ получил ранение 27 декабря.

Об этом говорится в утренней сводке штаба по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

По информации штаба, за прошедшие сутки в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья тяжелое.

Всего вчера российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шум они вели огонь из гранатометов различных систем.

Вблизи Талаковки сбросили ВОГ-17 с помощью беспилотника.

По состоянию на 7:00 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка они открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь" и несколько единиц военной техники.

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