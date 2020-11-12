В Днепре задержали бывшего десантника, который участвовал в войне на Донбассе на стороне оккупантов.
Читайте такжеПоявилось видео, как российские оккупанты режут Донецкий аэропорт на металлоломОб этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
"Житель Луганска, бывший десантник присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НВФ. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом "3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады". Затем покинул "службу" у боевиков и решил залечь в Днепре, где трудоустроился", - сообщили в СБУ.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.
Вас также могут заинтересовать новости
- Боец ВСУ записал обращение к главарю террористов Пушилину из-за обещанного обстрела (видео)
- Террорист Пушилін "перенес" дату атаки на позиции украинских военных под Горловкой
- СМИ узнали фамилию боевика, которому покажут украинские позиции на Донбассе (видео)
- На Луганщине оккупанты угрозами и силой "мобилизуют" местных жителей - СБУ
- Боевики заявили о смерти главаря НВФ "Призрак" Маркова (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram