Задержанному сообщили о подозрении.

В Днепре задержали бывшего десантника, который участвовал в войне на Донбассе на стороне оккупантов.

Читайте такжеПоявилось видео, как российские оккупанты режут Донецкий аэропорт на металлоломОб этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

"Житель Луганска, бывший десантник присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НВФ. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом "3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады". Затем покинул "службу" у боевиков и решил залечь в Днепре, где трудоустроился", - сообщили в СБУ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.

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Автор: Надя Пришляк