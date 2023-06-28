Энтони Блинкен сказал, что у ВСУ есть то, что им нужно для успеха.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины "находится на своих ранних сроках".

"Контрнаступление находится в зачаточном состоянии, и вы слышали, как вчера министр обороны Украины сказал, кажется, что они еще не направили основную часть своих сил на это наступление. И нет никаких сомнений в том, что это непросто, потому что у россияна были месяцы, месяцы и месяцы, чтобы возвести оборону. Но мы только вчера объявили о дополнительной помощи Украине", - сказал он, сообщает прес-служба Госдепа США.

Блинкен сказал, что у ВСУ есть то, что им нужно для успеха.

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"В той мере, в какой Москва отвлекается на собственные внутренние разногласия, это может помочь. В той мере, в какой силы "Вагнера" больше не находятся на передовой, это могло бы помочь, потому что они были эффективны. Они просто буквально бросают людей в мясорубку собственного изготовления Путина, но это возымело эффект. Так что я думаю, что здесь есть некоторая возможность для Украины", - заявил он.

По его словам, если ВСУ и воспользуются удалением ЧВК "Вагнер" с поля битвы в Украине, "это будет происходить не в ближайшие дни, а в ближайшие недели и месяцы".

Украинское контрнаступление - детали

Министр обороны Алексей Резников опроверг сообщения СМИ о медленном продвижении украинских войск и заявил, что "главное событие" контрнаступления еще впереди. Как заявил Резников, освобождение в последние недели некоторых населенных пунктов, оккупированных Россией, не было "главным событием" в запланированной атаке. Он настаивает на том, что недавние скромные успехи против российских оккупантов были просто "предварительной репетицией" гораздо более серьезного удара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что прогресс контрнаступления "медленнее, чем хотелось бы", но объяснил, что это не "голливудский фильм".

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