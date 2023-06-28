Министр обороны Украины заявил, что когда основные действия начнутся, то "все это увидят".

Министр обороны Алексей Резников опроверг сообщения СМИ о медленном продвижении украинских войск и заявил, что "главное событие" контрнаступления еще впереди.

Как заявил Резников в интервью Financial Times, освобождение в последние недели некоторых населенных пунктов, оккупированных Россией, не было "главным событием" в запланированной атаке. Он настаивает на том, что недавние скромные успехи против российских оккупантов были просто "предварительной репетицией" гораздо более серьезного удара.

"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все всё увидят", - сказал Резников, подтвердив, что основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

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Резников также сказал, что украинские силы добились "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не сообщал. "Иногда россияне не сообщают своему руководству, что потеряли определенный район или территорию. Они боятся докладывать дальше своему начальству", — сказал он.

В то же время министр обороны предупредил, что теперешнее контрнаступление будет контрастировать с прошлогодним ошеломляющим разгромом российских войск в Киеве, на северо-востоке Харьковской области и в Херсоне на юге.

"Нельзя ожидать чуда в каждой операции", - подчеркнул он.

Также Резников отметил, что хотя вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" не изменил ситуацию на поле боя, он стал "яркой иллюстрацией" уязвимости России. "Это помогает Западу осознать, что они инвестируют в Украину не просто так, что победа Украины абсолютно реальна и не за горами", — сказал он.

Украинское контрнаступление - что известно

Как сообщали в Генштабе, украиские Силы обороны наступают Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях и имеют успех под Бахмутом.

Также утром появилась информация от американских аналитиков о продвижении украинской армии на левый берег Днепра в Херсонской области.

В то же время эксперты отмечали, что пока речь не идет о широких контрнаступательных действиях, поскольку украинские силы разведывают оборону врага на "слабые места".

Западные аналитики отмечали, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы. По мнению Совета нацбезопасности США, причитой является то, что в этот раз российские оккупанты действительно хорошо подготовились к обороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что прогресс контрнаступления "медленнее, чем хотелось бы", но объяснил, что это не "голливудский фильм".

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