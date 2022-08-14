Черник призвал не поддаваться иллюзиям.

Битва за правый берег Херсонской области будет тяжелой и изнурительной. И начнется она в ближайшее время.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире 24 каналу.

"Я бы не обольщался, что это сражение будет легким. Считаю, что для противника удержание этого плацдарма тоже является важной задачей. Прогулка не будет легкой. Готовимся к тяжелому и изнурительному сражению, которое вот-вот должно начаться", – отметил он.

Эксперт считает хорошей новостью, что российское командование покидает правобережье в Херсонской области. Однако, он призывает не поддаваться иллюзиям, что для ВСУ освободить эти территории будет легко. Черник уверен, что россияне все равно будут воевать, и группировка у них там до сих пор большая.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за подрыва мостов на Херсонщине командиры местных оккупантов убегают в Мелитополь.

Военный эксперт Константин Машовец прогнозирует, что российские оккупанты на правобережной Херсонщине, несмотря на успешные удары ВСУ по мостам через Днепр, продолжат борьбу за захваченную территории.

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