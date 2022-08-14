Городские силы сопротивления будут рады их встретить.

После подрыва мостов в Херсонской области "руководители" местных оккупантов начали убегать в Мелитополь. Городские силы сопротивления будут рады их встретить.

Такой информацией поделился мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

Ведущая спросила городского главу о заявлении руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима касательно бегства командиров оккупантов с Херсонской области за Днепр.

Федоров ответил: "Как раз после слов Виталия все сообщают о том, что они [командиры] передислоцируются в город Мелитополь. Так что наши силы сопротивления, партизанское движение, будут рады их встречать".

Далее мэр объяснил, почему оккупанты убегают именно в Мелитополь. Это самая близкая точка к Крыму, и отсюда враги хотят вести "какое-то командование". Сейчас предпринимаются попытки установить, кто именно из оккупантов перебрался в город, чтобы передать информацию украинским спецслужбам.

Напомним, вчера, 13 августа, Ким заявил о перемещении всего руководящего состава оккупантов в Херсонской области за Днепр. По его словам, подразделения рашистов на левом берегу остались без командиров.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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