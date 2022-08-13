Переговоры с РФ будут означать лишь то, что Россия выиграла, убежден советник главы ОПУ.

У Украины сейчас объективно нет "никаких мотивов", чтобы вести переговоры с Россией.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью изданию "Бабель".

"Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. ... Сегодня [переговоры] - это зафиксированное поражение Украины, зафиксировано поражение Европы, демократических ценностей как таковых. И после этого последует падение всей системы безопасности глобальной, системы ценностей, к которым мы относим себя. ... Любые переговоры сегодня с имеющимися входными возможностями, они бы зафиксировали цивилизационную катастрофу. Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина уже заплатила, и которую мы платим, она гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь", – заявил Подоляк, комментируя мнение британского эксперта по вопросам Украины Тимоти Эша о том, что мирные переговоры могут возобновиться примерно в ноябре 2022 года в случае получения ВСУ стратегического преимущества на Херсонщине.

По словам советника председателя ОПУ, мирные переговоры сегодня не решают ни одного вопроса для Украины. В частности, фиксация новой линии разграничения с Россией для Украины будет означать фиксацию новых "криминальных анклавов", которые с помощью пропаганды РФ использует для того, чтобы впоследствии начать новую войну, считает Подоляк.

"Мы получим войну с другими мотивами, другими исполнителями через полгода-год. Если мы получим новую линию разграничения, вся центра и южная Украина останется без людей и в руинах. Никто не будет вкладывать деньги, никто не будет возвращаться в дома, которые находятся на линии войны - отложенной войны. Мы получим упадок экономики, упадок социальных отношений. То есть сегодняшний переговорный процесс - это то же, что Путин хотел - уничтожение украинской государственности, только другим путем", - убежден он.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что шанс для переговоров с Россией возможен только с партнерами Украины за столом.

Вас также могут заинтересовать новости: